主要国家经济指标预测--3月7日****

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透3月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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3月7日(三)
0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%
0500 日本领先指标 1月 -- +0.6
同时指标 -- +2.9
0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.4% 3.4%
经季节调整失业率 3.1% 3.1%
1100 德国工业订单(较前月) 1月 +0.5% +1.7%
1200 美国抵押贷款指数 3月2日当周 -- 763.6
再融资指数 -- 4,225.4
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加20.8 增加17
1330 美国非农生产率环比年率 第四季修正值 +0.8% +0.7%
单位劳工成本 +1.2% +1.2%
1330 加拿大建筑许可 1月 -4.0% +11.1%
1600 台湾商品出口 2月 +7.90% -16.8%
1600 台湾商品进口 2月 +6.13% -11.9%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加100 增加193.1
2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -156.5% -74.7%
(亿日圆) -3,178 3,035
2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.6%
环比年率 -0.7% -2.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月6日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -0.3% --
0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 +1.2% --
-- 日本外汇储备(亿美元) 2月 13,028.77 --
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月3日当周 +1.2% --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月3日当周 +3.0% --
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 66.0 --
(经季节调整) 66.5 62.0 (完)
--整理 石冠兰/王洋; 审校 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保