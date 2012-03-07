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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 09:42 BJT

****主要国家经济指标预测--3月7日****

路透3月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月7日(三)

0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%

0500 日本领先指标 1月 -- +0.6

同时指标 -- +2.9

0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.4% 3.4%

经季节调整失业率 3.1% 3.1%

1100 德国工业订单(较前月) 1月 +0.5% +1.7%

1200 美国抵押贷款指数 3月2日当周 -- 763.6

再融资指数 -- 4,225.4

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加20.8 增加17

1330 美国非农生产率环比年率 第四季修正值 +0.8% +0.7%

单位劳工成本 +1.2% +1.2%

1330 加拿大建筑许可 1月 -4.0% +11.1%

1600 台湾商品出口 2月 +7.90% -16.8%

1600 台湾商品进口 2月 +6.13% -11.9%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加100 增加193.1

2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -156.5% -74.7%

(亿日圆) -3,178 3,035

2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.6%

环比年率 -0.7% -2.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月6日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -0.3% --

0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 +1.2% --

-- 日本外汇储备(亿美元) 2月 13,028.77 --

1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月3日当周 +1.2% --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月3日当周 +3.0% --

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 66.0 --

(经季节调整) 66.5 62.0 (完)

--整理 石冠兰/王洋; 审校 张涛

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