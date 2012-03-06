《交易视点》中国银行间资金面改善情况下,料债券配置需求回升--中金

路透上海3月6日电---中国大型投行--中金公司最新利率周报指出，1-2月贷款增量都低于央行的预期，为了刺激银行信贷投放，央行在3月份的数量调控应该会进一步放松。在资金面改善的情况下，预计3月份银行对债券的配置需求会回升。

**PMI在二季度有重新回落的风险**

PMI连续三个月回升，并且保持在50以上，显示经济硬着陆的风险已不大，但是绝对水平仍显着低于历史同期，说明经济复苏的力度仍然很弱，且基础并不牢固。

3-4月是制造业的传统旺季，如果货币政策没有进一步放松，那么今年很可能会像10年和11年那样出现旺季不旺的情形，PMI将在二季度重新回落。

首先，产出指标持续显着高于新订单指标，导致产成品库存再次回升至50以上，历史数据显示这往往是PMI回落的先兆，二季度可能再次面临去库存压力。

其次，过去两年全球大宗商品价格都会在一季度出现上涨，并导致二季度全球制造业景气度下降，近期美国、德国PMI重新回落都反映了年初以来原材料价格上涨对经济的负面影响，国内PMI购进价格指标也重新回升至55附近，如果进一步上升会对经济复苏产生明显的抑制作用。

第三，信贷增速在一季度如果没有出现回升，对二季度的经济增速会产生滞后影响。09年经济复苏时PMI能持续回升是低库存、低原材料成本、低利率和强劲的投资需求拉动共同作用的结果，而目前这些条件都不具备

**债市最大风险是对经济复苏乐观情绪持续增强**

债市目前面临的最大风险仍然是市场对经济复苏的乐观情绪持续增强，尽管我们认为这一预期在未来落空的可能性较大。而决定这一乐观情绪的主要因素来自于房地产成交量的显着回升，以及政府对首套房按揭贷款条件的进一步放松。

如果刚性需求出现强劲反弹，那么房地产成交量保持在高位将加快去库存化速度，一方面有利于房地产投资的复苏，另一方面也会推动中长期贷款的回升。

但就目前情况看，如果要刺激更多的房贷需求，仅仅放松银行的信贷额度是不够的，还需要降低存贷款利率水平，而这一过程债券也会相应受益。

股市反弹对债市也有一定的冲击，表现为偏股型机构加快债券去库存化速度，但是对比08-09年，我们认为这一因素带来的边际冲击并不大，而且在经过2月的减持后，券商和基金的债券持有量已经回落至去年10-11月的水平，利率产品的持有量甚至低于那时的水平，继续减持的动力在弱化。

**美元有望反弹，银行债券配置需求增强**

本周五公布2月份宏观经济数据，由于市场已经预期到经济的放缓和通胀的回落，影响应该是中性的。

统计局50城市食品价格在2月下旬继续下跌，3月份CPI同比回落至3%以下的可能性加大。我们认为决定本周市场走势的关键因素有两个。

第一个因素是海外市场的风险偏好是否会减弱，我们倾向于认为美元会出现一轮反弹，美元指数在未来一段时间有望重新回到80以上。从过去的历史表现来看，美元走强时中国国债收益率往往出现回落。

第二个因素是资金面能否进一步好转，并带动银行投资盘对债券认购需求的增强。

我们认为1-2月贷款增量都低于央行的预期，为了刺激银行信贷投放，央行在3月份的数量调控应该会进一步放松。在资金面改善的情况下，预计3月份银行对债券的配置需求会回升。

此外，最近银行吸收基金同业存款的意愿有所下降，显示同业资产业务正在收缩，会逐步提高中小银行对债券配置的比例。

我们维持对3月份债市重拾升势的判断，后续需要密切关注的核心因素仍是信贷的增量，如果3月份信贷增量仍没有明显回升，那么二季度债券收益率突破前期低点的趋势就会基本确立。(完)

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