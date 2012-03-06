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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 11:09 BJT

〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率3.87%,略低于预期--业内人士

路透上海3月6日电---业内人士周二透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币五年期固息债,中标利率为3.87%,略低于此前3.89%的市场预测均值.

该期债为农发行今年第二期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为3月9日,3月7日至3月9日为分销期,3月15日上市.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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