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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:08 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币交投于盘中高位附近,因风险操作遭弃

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IFR悉尼3月6日电--美元兑日圆以外亚洲货币周二亚洲早盘交投于盘中高位附近,海外基金放弃风险操作,大宗商品货币和日圆交叉盘受挫.

美元兑韩元再度交投于1,118上方,美元兑坡元最新报1.2575.

亚洲股指普跌,澳洲股市下滑0.9%,跌幅居前.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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