《热点透视》欧洲央行注资虽解欧元区燃眉之急,但却推高了油价

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 王翔琼

路透伦敦3月5日电---欧洲央行(ECB)倾注的一万亿(兆)欧元资金为欧元区的汹涌波涛带来一刻平静,却也助力推高了全球石油价格.央行挹注的流动性并不能化解欧元区危机,反而带有严重风险.

油价走高的风险已是不争的事实.当然,这有供应方面的问题,最明显的当属伊朗生产受到的威胁.但基本面供应失衡并不能完全解释,为什么布兰特原油价格自12月中旬以来上涨了20%,尤其是在全球热议美国经济仅能温和扩张且世界经济成长面临高风险的时候.

油价飙涨符合近来的普遍趋势.避险债券价格位处纪录高位,美股创四年高点,金价也接近纪录峰值.金融市场一派活跃,这是各国央行的努力使然.央行出台的举措可以列出长长一串清单:美国的两轮量化宽松政策,日本的进一步量化宽松举措,英国实施第三轮宽松政策--如今,欧洲央行的资产负债表规模也在三个月内膨胀了3,600亿欧元.各国央行都在倾注大量资金.不可避免地,资产市场也跟着水涨船高.

这绝不仅仅是什么副作用,而是货币当局所希望看到的.资产价格上涨提振信心、消费者支出和经济成长.西班牙和意大利的银行业者从欧洲央行借钱用于购买本国公债,这些国家的债券价格上扬让欧洲央行感到高兴.但银行业的放贷却并没有增加.而且油价上涨也成为全球经济成长的一大阻力.

德国央行为此不安是有道理的.如此轻松得来的资金带有许多风险.比如,西班牙的赤字若由银行业融资弥补,而银行业又转而依靠欧洲央行的资金提供,实际上就成了欧洲央行走后门为西班牙政府融资--同时也让自身积聚的风险上升.欧洲央行间接向各国政府融资,这样做或许是在延迟改革,而非推动.而且,央行不能在继续供应资金的同时避免欧元贬值和通胀风险.

欧洲央行的注资行动为欧元区争取了时间,却不能根治偿债能力和竞争力方面的问题.马马虎虎的修补措施本身也是有代价的.(完)