《热点透视》欧洲央行注资虽解欧元区燃眉之急,但却推高了油价

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 王翔琼
路透伦敦3月5日电---欧洲央行(ECB)倾注的一万亿(兆)欧元资金为欧元区的汹涌波涛带来一刻平静,却也助力推高了全球石油价格.央行挹注的流动性并不能化解欧元区危机,反而带有严重风险.
油价走高的风险已是不争的事实.当然,这有供应方面的问题,最明显的当属伊朗生产受到的威胁.但基本面供应失衡并不能完全解释,为什么布兰特原油价格自12月中旬以来上涨了20%,尤其是在全球热议美国经济仅能温和扩张且世界经济成长面临高风险的时候.
油价飙涨符合近来的普遍趋势.避险债券价格位处纪录高位,美股创四年高点,金价也接近纪录峰值.金融市场一派活跃,这是各国央行的努力使然.央行出台的举措可以列出长长一串清单:美国的两轮量化宽松政策,日本的进一步量化宽松举措,英国实施第三轮宽松政策--如今,欧洲央行的资产负债表规模也在三个月内膨胀了3,600亿欧元.各国央行都在倾注大量资金.不可避免地,资产市场也跟着水涨船高.
这绝不仅仅是什么副作用,而是货币当局所希望看到的.资产价格上涨提振信心、消费者支出和经济成长.西班牙和意大利的银行业者从欧洲央行借钱用于购买本国公债,这些国家的债券价格上扬让欧洲央行感到高兴.但银行业的放贷却并没有增加.而且油价上涨也成为全球经济成长的一大阻力.
德国央行为此不安是有道理的.如此轻松得来的资金带有许多风险.比如,西班牙的赤字若由银行业融资弥补,而银行业又转而依靠欧洲央行的资金提供,实际上就成了欧洲央行走后门为西班牙政府融资--同时也让自身积聚的风险上升.欧洲央行间接向各国政府融资,这样做或许是在延迟改革,而非推动.而且,央行不能在继续供应资金的同时避免欧元贬值和通胀风险.
欧洲央行的注资行动为欧元区争取了时间,却不能根治偿债能力和竞争力方面的问题.马马虎虎的修补措施本身也是有代价的.(完)
--译文审校 郑茵
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开