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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:27 BJT

《外汇动态》野村资产管理推出的澳元基金规模急增,停止接受新资金

0141GMT---野村资产管理昨天表示,刚刚两周前推出的两支澳元基金将停止接受新投资.由于需求踊跃,上述基金的规模迅速扩大.

野村旗下"澳元债券开放溢价"基金的规模已增长超过一倍至2,207亿日圆,远高于2月17日发行首日的1,044亿日圆.

该基金规模平均每日增加逾100亿日圆,步伐如此迅猛,引发市场传言称,该基金有朝一日将成为日本最大的债券基金,超越国际投信投资顾问公司旗下"全球主权开放"基金的1.92万亿(兆)日圆.

澳元兑日圆AUDJPY=最新报86.76日圆,距离上周五触及的约10个月高位88.02不远.

"鉴于这些基金大受追捧,澳元/日圆将进一步走高.我相信澳元兑日圆会上探2011年4月高位90日圆,"一日系银行的交易员指出.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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