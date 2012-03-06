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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 10:14 BJT

〔中国商品〕国家粮食局称不会大量进口玉米,国内供给能够满足需求

路透北京3月6日电---中国国家粮食局局长聂振邦称,中国不会大量进口玉米,因国内供给能够满足需求.

聂振邦是在参加全国人大代表会议间隙作出上述表示的.

国家粮食局并称,如有需要,将以市价买入国产玉米.并预计2012年小麦产量稳定.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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