〔路透调查〕英国央行料维持利率不变,但政策委员间看法分歧或加深

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 英国央行料维持利率在0.5%不变,并将量化宽松总规模保持在3,250亿英镑
* 政策决定将于3月8日1200GMT出炉
路透伦敦3月5日电---英国央行本周政策会议表面上看可能平淡无奇,不过有迹象显示货币政策委员会(MPC)关于英国经济是否需要更多刺激措施的看法分歧加深.
上周接受路透访查的分析师全部预计,英国央行将维持处于纪录低位0.5%的利率不变,并且继续坚持2月做出的决定,即未来三个月增加购买500亿英镑政府公债.
尽管上个月有两名委员希望将量化宽松规模扩大750亿英镑,但目前多数分析师预计英国央行今年不会再推出更多量化宽松举措.
这种预期变化部分归因于经济在去年年底收缩后展示出温和增长迹象,关于希腊债务危机的忧虑减轻,以及油价大涨已使英国汽油价格升至纪录高位.
而且英国央行上个月政策会议记录显示,部分决策者认为可能根本不必实行更多量化宽松措施.
英国央行货币政策委员会委员威尔(Martin Weale)表示,他目前认为5月不必采取更多量化宽松举措.英国央行副总裁塔克和副总裁宾恩上周对议员们称,他们预计通胀将高于该央行的预估.
伊朗和尼日利亚紧张局势导致过去一个月油价大涨,从而或令分歧看法加重.
法国巴黎银行分析师David Tinsley说,多数英国央行货币政策委员可能认为,鉴于消费者需求疲弱,油价上涨可能会对经济成长产生明显的负面影响,进而总体上在未来两到三年打压通胀.
英国央行货币政策委员会委员迈尔斯称,目前需要实行大量货币刺激举措,以避免经济成长长期迟滞.他上个月同另一名委员投票支持加大量化宽松规模[ID:nSB1404530].(完)
--编译 杜明霞;审校 李爽
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开