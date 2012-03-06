修正:《热点透视》谁在乎苹果创造了多少就业机会?

(更正:内文最后一段..."5,00"亿美元应更正为"5,000"亿美元)

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 兰秀娟

路透华盛顿3月5日电---苹果(AAPL.O)发布的一项委托调查报告显示,该公司为美国创造了约50万个就业岗位,而这必然会使股东们摸不着头绪.毕竟,这类主观报告的结论会有所偏颇.在过去三年中,苹果创造了4,000亿美元的市值.这对美国经济和资本主义来说,都是一件好事情.

本周苹果所公布的此类周边效应估计值,与其说具有科学意义,倒不如说是一种公关手段.苹果直接雇佣约5万人.该调查报告中所提及的其他就业机会还包括应用研发人员及联合包裹(优比速,UPS)送货员等等,这些都是源自承包商或第三方支持.报告中的数据最好的状况下也就是粗略近似,最糟的状况下则恐具有误导性.

例如,该公司称雇佣了逾20万名应用程序研发人员,但这当中有许多人就算没有苹果也找得到工作,因为他们亦为Android及其他平台开发软件.此外,第三方支持人数是通过基于类似销售矩阵的乘数计算而来.但多数运货车和飞机不会仅搭载苹果的产品,所以直接依赖度很难衡量.

苹果委托调查且公布创造就业机会的粗略值,有它自己的理由.据称,已故的苹果创始人贾布斯一年前曾对美国总统奥巴马表示,生产iPhones和其他设备等流向中国的就业机会恐不会再回到美国.这份报告亦使诸如审查苹果市场地位的反垄断机构这样的监管当局明白,什么才是现在所面临的危险.

但苹果过度抗议也会招致危险.苹果具有确保装配工人获得合理待遇的道德责任,这也是近来监管当局审查其使用合同厂商的依据所在.苹果没有义务确保国内市场、或其他任何地方实现充分就业.长远来看,夸大提供就业的能力事实上可能会提供给批评者更多攻击的弹药.

苹果董事会的首要受托义务是对股东负责.申报持有苹果股票的投资者中,有90%是美国人或机构.金融危机以来,苹果的市值已从大约1,000亿美元蹿升至当前的5,000亿美元的水平.就此观之,苹果没有什么理由介入这种经济空谈,最好把这些空谈留给那些要参与选举的政界人士.(完)