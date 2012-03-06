修正:《热点透视》谁在乎苹果创造了多少就业机会?

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(更正:内文最后一段..."5,00"亿美元应更正为"5,000"亿美元)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio 编译 兰秀娟
路透华盛顿3月5日电---苹果(AAPL.O)发布的一项委托调查报告显示,该公司为美国创造了约50万个就业岗位,而这必然会使股东们摸不着头绪.毕竟,这类主观报告的结论会有所偏颇.在过去三年中,苹果创造了4,000亿美元的市值.这对美国经济和资本主义来说,都是一件好事情.
本周苹果所公布的此类周边效应估计值,与其说具有科学意义,倒不如说是一种公关手段.苹果直接雇佣约5万人.该调查报告中所提及的其他就业机会还包括应用研发人员及联合包裹(优比速,UPS)送货员等等,这些都是源自承包商或第三方支持.报告中的数据最好的状况下也就是粗略近似,最糟的状况下则恐具有误导性.
例如,该公司称雇佣了逾20万名应用程序研发人员,但这当中有许多人就算没有苹果也找得到工作,因为他们亦为Android及其他平台开发软件.此外,第三方支持人数是通过基于类似销售矩阵的乘数计算而来.但多数运货车和飞机不会仅搭载苹果的产品,所以直接依赖度很难衡量.
苹果委托调查且公布创造就业机会的粗略值,有它自己的理由.据称,已故的苹果创始人贾布斯一年前曾对美国总统奥巴马表示,生产iPhones和其他设备等流向中国的就业机会恐不会再回到美国.这份报告亦使诸如审查苹果市场地位的反垄断机构这样的监管当局明白,什么才是现在所面临的危险.
但苹果过度抗议也会招致危险.苹果具有确保装配工人获得合理待遇的道德责任,这也是近来监管当局审查其使用合同厂商的依据所在.苹果没有义务确保国内市场、或其他任何地方实现充分就业.长远来看,夸大提供就业的能力事实上可能会提供给批评者更多攻击的弹药.
苹果董事会的首要受托义务是对股东负责.申报持有苹果股票的投资者中,有90%是美国人或机构.金融危机以来,苹果的市值已从大约1,000亿美元蹿升至当前的5,000亿美元的水平.就此观之,苹果没有什么理由介入这种经济空谈,最好把这些空谈留给那些要参与选举的政界人士.(完)
--译文审校 张明钧
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开