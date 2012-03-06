〔中国公开市场〕正回购放量意在平滑到期资金,一年央票继续缺席(更新版)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(新增央行公告和交易员评论)
* 正回购规模放量,央行意在平滑到期资金
* 一年期央票连续第10周停发
* "两会"期间,"稳定"将成资金面主基调
路透上海3月6日电---中国人民银行公开市场周二进行的28天正回购操作明显放量.业内人士指出,央行此举在于平滑本周激增的到期资金,维持"平衡"的流动性局面;而为了避免释放政策信号,一年央票则连续第10周停发.
他们并认为,虽然本周正回购规模有放量趋势,但预计也仅能平滑到期资金,对现有流动性影响十分有限.同时在人大和政协"两会"期间,市场都在静待政策方向,料央行在此期间将以"微调"为主,维持资金面稳定.
"28天正回购放量属意料之中,本周到期资金多,现在银行间资金也不紧,多出来的钱,就只有回收到央行了,"华南一券商交易员称,"'两会'期间,各个市场都很平静,大家都观望着有什么政策信号出来,央行这段时间肯定是维稳为主."
据央行公告,公开市场今日进行的300亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.该操作规模较上周二的100亿元28天正回购明显放量.
上海一银行交易员并指出,一年期央票一二级市场收益率相差甚微,且连续停发累计了可观的配置需求,但央行仍未重启一年央票,主要是担忧市场大量需求将压低发行收益率,进而加重市场对于货币政策放松的预期.
"从需求上看,一年期央票本周应该发的,但是它(央行)怕给市场任何信号,"上述交易员称.
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.
银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.4896%.
上周央行公开市场净回笼280亿元.当周进行共计300亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席,其中三个月期央票再度"询而不发".[CN/MMTCN]
此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) 待定
正回购 (周二) 300
(周四) 待定
央票到期 70
正回购到期 560
====================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开