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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 10:47 BJT

〔中国公开市场〕正回购放量意在平滑到期资金,一年央票继续缺席(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)

* 正回购规模放量,央行意在平滑到期资金

* 一年期央票连续第10周停发

* "两会"期间,"稳定"将成资金面主基调

路透上海3月6日电---中国人民银行公开市场周二进行的28天正回购操作明显放量.业内人士指出,央行此举在于平滑本周激增的到期资金,维持"平衡"的流动性局面;而为了避免释放政策信号,一年央票则连续第10周停发.

他们并认为,虽然本周正回购规模有放量趋势,但预计也仅能平滑到期资金,对现有流动性影响十分有限.同时在人大和政协"两会"期间,市场都在静待政策方向,料央行在此期间将以"微调"为主,维持资金面稳定.

"28天正回购放量属意料之中,本周到期资金多,现在银行间资金也不紧,多出来的钱,就只有回收到央行了,"华南一券商交易员称,"'两会'期间,各个市场都很平静,大家都观望着有什么政策信号出来,央行这段时间肯定是维稳为主."

据央行公告,公开市场今日进行的300亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.该操作规模较上周二的100亿元28天正回购明显放量.

上海一银行交易员并指出,一年期央票一二级市场收益率相差甚微,且连续停发累计了可观的配置需求,但央行仍未重启一年央票,主要是担忧市场大量需求将压低发行收益率,进而加重市场对于货币政策放松的预期.

"从需求上看,一年期央票本周应该发的,但是它(央行)怕给市场任何信号,"上述交易员称.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.4896%.

上周央行公开市场净回笼280亿元.当周进行共计300亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席,其中三个月期央票再度"询而不发".[CN/MMTCN]

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) 300

(周四) 待定

央票到期 70

正回购到期 560

====================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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