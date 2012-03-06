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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:22 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索下跌,因菲律宾通胀率降至两年半低点

0156GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP周二盘中下跌,此前公布的数据显示,2月菲律宾通胀率降至两年半低点,但交易员称,美元/菲律宾披索从定盘相关需求中获得支撑.

菲律宾2月通胀年率降至2.7%,为近两年半最低水平,为决策者维持利率在纪录低位以提振内需预留了空间.

美元/菲律宾披索在挫至42.80的低位后缩减跌幅,下跌0.1%至42.86.

欧洲一家银行驻马尼拉交易员称,目前美元/菲律宾披索料在42.60至43.00区间波动.这位交易商预计,几乎没有什么因素目前会带动美元/菲律宾披索脱离该区间.

他补充称,如果菲律宾信用评级被意外上调或中东紧张气氛加剧,都将使美元/菲律宾披索脱离该区间,但市场可能不会很快获得这些因素的推动.(完)

--编译 于春红;审校 张荻

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