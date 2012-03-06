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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 11:35 BJT

〔中国金融〕当前人民币汇率已接近"均衡"水平--央行货币政策委员

路透北京3月6日电---中国央行货币政策委员李稻葵周二称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步要进一步放宽双向波动幅度.不应再将人民币汇率视为全球经济失衡的根本原因.

李稻葵在"两会"(人大和政协)期间举行的新闻发布会上预计,中国今年GDP增长率预计还会突破8%,政府目标设在7.5%旨在给地方政府释放明确信号.

"人民币汇率波动幅度现在是千分之五,下一步可扩大到千分之七及七点五,走一步看一步,进行逐步调整."李稻葵称.

李稻葵并表示,中国有足够的财政实力来覆盖地方政府债务.中国今年中央安排8,000亿元人民币的财政赤字,最终赤字情况预计远低于这一水平甚至会出现财政盈余.

他预计,中国今年贸易顺差将降到1,000亿美元以下,占GDP比例1.5%以下.

中国人民银行行长周小川此前称,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.他并表示,人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.[ID:nSB2015175](完)

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--发稿 赵红梅; 撰写 谢衡; 审校 乔艳红

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