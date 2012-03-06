〔中国新债〕招商银行周五将发200亿元小微企业贷款专项债,固息浮息各半

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)周二公告称,将于周五(9日)在银行间市场簿记建档发行至多200亿元人民币金融债,固息及浮息(一年定存基准)品种各半,期限均为五年.募集资金将专项于小企业贷款业务.
公告显示,该期债为招商银行2012年第一期金融债券.所发行的两个品种之间设全额回拨,发行人与簿记管理人将在总发行规模内,确定两个品种的最终比例与发行规模.
该期债发行期限为3月9日-14日;经中国人民银行批准后,该期债将在全国银行间债券市场交易流通.
本期债券为本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本券以及股权资本的无担保商业银行金融.
该期债的主承销商为中金公司、中信证券(600030.SS).经联合资信评估有限公司评定,发行主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别AAA级.
银监会于去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830]
兴业银行(601166.SS)于去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债.民生银行(600016.SS)(1988.HK)发行的300亿元五年期固息金融债,最终确定票面利率为4.30%,位于申购区间4.2%-4.4%的中端.
有消息人士透露,深发展(000001.SZ)、光大银行(601818.SS)等多家股份制银行有意发行小企业信贷专项金融债,规模在300亿元至500亿元不等.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开