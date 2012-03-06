〔中国新债〕招商银行周五将发200亿元小微企业贷款专项债,固息浮息各半

路透上海3月6日电---中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)周二公告称,将于周五(9日)在银行间市场簿记建档发行至多200亿元人民币金融债,固息及浮息(一年定存基准)品种各半,期限均为五年.募集资金将专项于小企业贷款业务.

公告显示,该期债为招商银行2012年第一期金融债券.所发行的两个品种之间设全额回拨,发行人与簿记管理人将在总发行规模内,确定两个品种的最终比例与发行规模.

该期债发行期限为3月9日-14日;经中国人民银行批准后,该期债将在全国银行间债券市场交易流通.

本期债券为本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本券以及股权资本的无担保商业银行金融.

该期债的主承销商为中金公司、中信证券(600030.SS).经联合资信评估有限公司评定,发行主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别AAA级.

银监会于去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830]

兴业银行(601166.SS)于去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债.民生银行(600016.SS)(1988.HK)发行的300亿元五年期固息金融债,最终确定票面利率为4.30%,位于申购区间4.2%-4.4%的中端.

有消息人士透露,深发展(000001.SZ)、光大银行(601818.SS)等多家股份制银行有意发行小企业信贷专项金融债,规模在300亿元至500亿元不等.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)