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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:57 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月6日(II)

**每日经济新闻**

--中国财政部财科所所长贾康表示,虽然前两年国内生产总值(GDP)实际增速都超过预期目标,但整体处于逐步回落中,这种柔性回落也打消了中国经济硬着陆的担忧,且缓解了通胀压力.

**新闻晨报**

--德勤发布的电信行业2012年发展趋势预测指出,100美元智能手机的普及率将持续增长,以满足不断上升的通信和信息沟通需要.到2012年底,全球这种低成本的智能手机用户预计将超过5亿人.

**经济参考报**

--中国政协委员、东方资产管理公司前总裁梅兴保表示,现在中小企业融资难,应该在目前银行利润较高的情况下,积极审慎地推动利率市场化改革,使中小企业能够公平公正地享受到金融市场带来的好处.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 谢衡/冉莹; 审校 张喜良

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