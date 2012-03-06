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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 11:07 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币上涨,因风险资产抛压和股市疲弱

IFR悉尼3月6日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段普遍上涨,因市场再度采取"避险"操作,日圆交叉盘抛压和股市走软似为主要推手.

中国调低国内生产总值(GDP)增长率成为海外的谈论话题,但周四希腊民间债权人参与计画(PSI)承担损失情况,引发了市场的获利回吐卖压.

亚洲股市普遍下挫,领跌的台股挫跌1.4%,紧随其后的香港恒生指数下滑1.2%.

因此在接近午盘之际,美元兑日圆以外亚洲货币在高位交投,美元/新加坡元超过1.26水平,美元/韩元面临出口商在略高于1,119水平的卖单.

澳洲央行会议(0030GMT)引发今天市场的一些不安情绪,预计澳洲央行将宣布维持利率不动,若宣布降息25基点(一如市场在上月的普遍预期),则会让人感到意外.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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