《热点透视》嘉能可收购Xstrata不应刚愎自用,当让则让

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes 编译 白云

路透伦敦3月5日电---商品交易巨擘嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格那张面无表情的脸没有说服力.他面临调高对矿业集团XstrataXTA.L全股份收购条件的压力.在3月5日公布的公司年报中,他明确坚定地表示:现已提出的900亿美元结盟条款"对所有股东都公平".那也许意味着,对收购条件作出任何调整,都会让交易变得不公平及不受推崇.更多类似的评价和英国并购委员会或许会迫使他明示立场,到底是愿意还是不愿意提高收购条件.

很容易理解格拉森博格为何表现出手中掌控所有筹码的样子.他是嘉能可的主要股东.他的地位受其合伙人的支配,而根据当前交易,那些合伙人的股权会被稀释.如果因格拉森博格拒绝提高并购的财务条件而使交易泡汤,他几乎没有被赶下台的可能.

而交易失败对Xstrata来说结果会更难看--至少短期内如此.因为没有了溢价收购要约,Xstrata股价将会下跌,尽管收购溢价幅度很小.投资者可能也会迁怒于执行长Mick Davis和董事长John Bond.仰仗自己多年来推动公司成长的功劳,Davis应该还能保住职位.但Bond就会面临请辞的压力.

现在再预想下六个月后的情形.嘉能可仍坐拥34%的Xstrata股权.就算主观上想卖,这些股权也难以脱手.在已经公开声明有意全面控股的理由后,没人相信嘉能可会一直维持现状.但是,届时Xstrata预计已完成董事会改选,股东也会要求Xstrata必须独立行动.最后,嘉能可重新提出收购要约,不管是友善还是恶意的,出价都可能必须上调了.

鉴于那一过程可能持续好几个月,没人觉得格拉森博格现在就会开始改变立场.但如果Xstrata股东在眼下紧要关头仍不愿意接受这次的收购要约,与其推翻一切,从头再来,嘉能可还不如稍微调高一点收购价格,这样做更为理智.(完)