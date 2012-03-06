版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 11:13 BJT

〔中国新债〕穗恒运下周二将发行4亿元中期票据,期限五年

路透上海3月6日电---广州恒运企业集团股份有限公司(000531.SZ)周二公告称,将于下周二(13日)在银行
间债市簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  穗恒运       8.8        4       5   3/13簿记建档  华夏银行      AA        3/15       3/16  
 (000531.SZ)                                                             
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐