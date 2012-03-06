版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 11:13 BJT

〔日本股市〕早盘跌破9,700点,修正疑虑渐浓促投资者锁定获利

路透东京3月6日电---日本股市日经指数周二早盘跌破9,700点,因经历2月涨势后,近期修正疑虑日渐浓厚,令投资者锁定蓝筹股获利.而与此同时,诱人的估值和日圆走软又支撑了市场人气.

中国题材相关个股连续第二天下跌,此前中国将2012年经济增速目标设在7.5%的八年最低,寻求降低对外部支出和外资的依赖.

主要出口股获利了结势头加快,本田汽车(7267.T)跌1.5%,索尼(6758.T)跌0.8%,Panasonic(6752.T) 跌1.1%.

防御类股受青睐,医药类.IPHAM.T和公用事业类.IEPNG.T分别上涨0.4%和1.9%.

日经指数.N225早盘收低0.4%,报9,656.37点,创一周最低.东证股价指数.TOPX早盘收低0.3%,至830.01点.(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐