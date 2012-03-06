《Campbell专栏》美国德州即将成为加拿大原油出口枢纽?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 张涛/张明钧

路透纽约3月5日电---加拿大原油不久将大量进入美国墨西哥湾沿岸,这将给原油市场带来重大影响,至少几十年来首次提供了从德州出口原油的可能性.

尽管美国法律禁止出口国内开采的原油,但目前的法规允许转手出口外国原油,前提是它没有混杂美国原油.

根据相关法律,如果有充分材料证明原油原产于外国且没有与美国原油混合,则负责监管原油出口许可的美国工业与安全局(BIS)将"批准原油出口申请".

这是一个几乎无人尝试过的监管领域.精炼成品油出口商早已必须申请BIS的许可,这预示该机构应该能够相对容易地处理原油出口申请.

对于从美国出口原油同样重要的是,连接库辛与德州沿岸的Seaway管道系统反向输油.

加拿大原油已经少量进入墨西哥湾沿岸,或者是通过船运,或者是通过Pegasus管道,但物流条件阻止了任何出口活动.

但通过Seaway管道,加拿大原油托运人将在几十年来首次直接利用可以停靠远洋油轮的墨西哥湾沿岸码头.

Seaway在接近德州Freeport的Jones Creek拥有码头,在靠近休斯顿的德克萨斯城有码头.尽管这些设施目前用于原油进口,原油交易商表示,只需稍做调整,就能用于原油出口.

Enbridge(ENB.TO)是Seaway的合资伙伴之一,该公司上周证实,Seaway托运人将在墨西哥湾沿岸获得可供出口的码头.

**理论套利**

当然,这些并不意味着马上可以从这些码头出口加拿大原油.毕竟仍有大量非加拿大轻质低硫原油进口需要流出墨西哥湾沿岸.

但在墨西哥湾沿岸轻质低硫原油价格与布兰特原油期货之间明显背离的情况下,目前出口加拿大原油已经具备可能性.

例如,去年夏季利比亚内战导致该国出口原油中断,推动指标轻质路易斯安纳低硫油LLS-有时较布兰特原油出现明显贴水.

去年夏季,法律与物流方面的制约阻止贸易商安排套利船货从北美进入欧洲市场.

一旦Seaway的反向调整完成,若未来再度发生类似的情况,北美交易商在作出回应上将占据较为有利的位置.

就算没有危机发生,交易商在与布兰特原油价差扩大时将北美的原油向外输出的可能性,应可在某种程度上支撑路易斯安纳轻质原油价格.

不过这样的链结远称不上是完美.炼油商大多极为不愿在其炼厂使用未曾用过的原油,因具有产出方面的不确定性.

可能进行出口的业者也得应付较高的运输成本,因德州的港口只能处理阿芙拉型或更小的油轮,只能载运约50万桶原油,而非一般跨区原油运输所使用、能装100-200万桶的油轮.

不过可以想像的是墨西哥湾轻质原油相对供给过剩的情况,那么符合出口规定的加拿大原油价值则是高于当地生产的轻质原油.

换句话说,这意味着将加拿大原油运往墨西哥湾的竞争可能会相当激烈,有的时候其中的获利空间可能足以诱发美国生产的原油北运,以满足北美中部的需求.

一大问题在于美国政府是否会持续准许外国原油转手出口.

Keystone XL油管将允许加拿大原油生产商出口原油的可能性,是不利因素之一.迄今这一问题在广大公众及其领导人中并未获得越来越多的支持.

但有鉴于当前美国对于燃料价格上涨的论战升温,能否将美国对于某类原油出口解禁的政策视为永久性措施仍不明朗.

对许多美国政界人士最值得一提的是,他们不知道美国正成为全球最大柴油及汽油出口国之一,因他们试图以降低燃料价格的承诺来讨好选民.

一个更为偏颇的看法,就是多数政界人士心知肚明,知道美国原油出口正在增加,但当要讨好选民的时候,就忽视此一事实,这实为一大讽刺.

打算从德州出口加拿大原油的业者若想要避免在美国油价上涨之际逃避将原油外销的尴尬问题时,他们必然会期望这样的无知与讽刺间的平衡态势持续下去.(完)