(重温稿)〔路透调查〕英国央行料维持利率不变,但政策委员间看法分歧或加深

* 英国央行料维持利率在0.5%不变,并将量化宽松总规模保持在3,250亿英镑

* 政策决定将于3月8日1200GMT出炉

路透伦敦3月5日电---英国央行本周政策会议表面上看可能平淡无奇,不过有迹象显示货币政策委员会(MPC)关于英国经济是否需要更多刺激措施的看法分歧加深.

上周接受路透访查的分析师全部预计,英国央行将维持处于纪录低位0.5%的利率不变,并且继续坚持2月做出的决定,即未来三个月增加购买500亿英镑政府公债.

尽管上个月有两名委员希望将量化宽松规模扩大750亿英镑,但目前多数分析师预计英国央行今年不会再推出更多量化宽松举措.

这种预期变化部分归因于经济在去年年底收缩后展示出温和增长迹象,关于希腊债务危机的忧虑减轻,以及油价大涨已使英国汽油价格升至纪录高位.

而且英国央行上个月政策会议记录显示,部分决策者认为可能根本不必实行更多量化宽松措施.

英国央行货币政策委员会委员威尔(Martin Weale)表示,他目前认为5月不必采取更多量化宽松举措.英国央行副总裁塔克和副总裁宾恩上周对议员们称,他们预计通胀将高于该央行的预估.

伊朗和尼日利亚紧张局势导致过去一个月油价大涨,从而或令分歧看法加重.

法国巴黎银行分析师David Tinsley说,多数英国央行货币政策委员可能认为,鉴于消费者需求疲弱,油价上涨可能会对经济成长产生明显的负面影响,进而总体上在未来两到三年打压通胀.

英国央行货币政策委员会委员迈尔斯称,目前需要实行大量货币刺激举措,以避免经济成长长期迟滞.他上个月同另一名委员投票支持加大量化宽松规模[ID:nSB1404530].(完)