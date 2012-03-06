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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 11:42 BJT

〔中国货币市场〕隔夜及七天期品种续跌,公开市场温和操作保证流动性

路透上海3月6日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二走势分化.隔夜及七天期品种继续小幅下行,而受开盘价牵引,14天期利率小涨.分析人士指出,近期公开市场到期量较多,提供了足够的流动性补给,资金利率仍保持低位.

"从短期看还是比较宽松的.而且这个月公开市场到期又比较多,问题应该不是很大."北京一银行交易员指出.

他并表示,央行持续停发央票,意在保持银行间流动性偏宽松,为贷款增速保驾护航.此外,若2月金融机构新增贷款投放依然偏少的话,不排除本月再度下调存款准备金率的可能性.

央行公开市场本周一年央票连续第10周停发,虽然周二进行的28天正回购操作明显放量,但业内人士指出,央行此举在于平滑本周激增的到期资金,维持"平衡"的流动性局面.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3277 2.4560 -12.83 3,631.46

七天CN7DRP=CFXS 3.1358 3.1529 -1.71 519.73

14天CN14DRP=CFXS 3.6926 3.5530 13.96 64.26

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3288 2.4612 -13.24 1,447.40

七天CHICNY7D=CFXS 3.1508 3.2012 -5.04 83.90

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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