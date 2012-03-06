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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 11:45 BJT

〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率略低预期,大行需求较好(更新版)

(新增更多细节和分析师评论)

* 中标利率3.87%,略低于预测均值

* 资金宽松,银行配置需求回升

* 投标倍数1.59倍

* 近期中期利率产品供给压力偏大

路透上海3月6日电---中国农业发展银行周二招标的五年期固息金融债,中标利率略低于市场预期,亦低于二级市场水平.央行下调存款准备金率以后,市场资金面宽松,银行配置需求回升,特别是大行的投标热情,支撑本期金融债招标.

业内人士稍早透露,农发行上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币五年期固息债,中标利率为3.87%,略低于3.89%的市场预测均值;首场投标倍数为1.59倍.

"最近中期利率产品供给压力很大,这期债的需求还算可以,大行拿的比较多."上海一银行交易员表示.

他并指出,该期债的中标利率仅略低于二级市场,考虑到本周后期还有五年和七年利率产品供给,二级市场收益率可能会持坚,因此该招标结果并不会明显带动二级市场相近期限品种回暖.

财政部明日将招标280亿元七年期固息国债;进出口银行周五则将招标发行至多400亿元固息金融债,七年和五年期各半.

银行间债市固定利率金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.9037%.二级市场上,剩余期限约4.62年的农发行固息金融债110417券最新双边报价tCN110417=CFXM为3.92%/3.83%.

该期债为农发行今年第二期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为3月9日,3月7日至3月9日为分销期,3月15日上市.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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