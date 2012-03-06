〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率略低预期,大行需求较好(更新版)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
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* 中标利率3.87%,略低于预测均值
* 资金宽松,银行配置需求回升
* 投标倍数1.59倍
* 近期中期利率产品供给压力偏大
路透上海3月6日电---中国农业发展银行周二招标的五年期固息金融债,中标利率略低于市场预期,亦低于二级市场水平.央行下调存款准备金率以后,市场资金面宽松,银行配置需求回升,特别是大行的投标热情,支撑本期金融债招标.
业内人士稍早透露,农发行上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币五年期固息债,中标利率为3.87%,略低于3.89%的市场预测均值;首场投标倍数为1.59倍.
"最近中期利率产品供给压力很大,这期债的需求还算可以,大行拿的比较多."上海一银行交易员表示.
他并指出,该期债的中标利率仅略低于二级市场,考虑到本周后期还有五年和七年利率产品供给,二级市场收益率可能会持坚,因此该招标结果并不会明显带动二级市场相近期限品种回暖.
财政部明日将招标280亿元七年期固息国债;进出口银行周五则将招标发行至多400亿元固息金融债,七年和五年期各半.
银行间债市固定利率金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.9037%.二级市场上,剩余期限约4.62年的农发行固息金融债110417券最新双边报价tCN110417=CFXM为3.92%/3.83%.
该期债为农发行今年第二期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债缴款日和起息日为3月9日,3月7日至3月9日为分销期,3月15日上市.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开