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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 11:43 BJT

《外汇动态》美元/韩元因海外基金需求而上涨,但出口商抑制了升势

0313GMT---交易员称,海外基金的持续美元需求带动美元/韩元KRW=KFTC上涨,但造船厂等出口商抑制了美元的升势.

美元/韩元涨0.1%报1,120.1韩元,突破了2月至3月跌势的38.2%费波纳奇回档技术位1,119.7韩元.由于明确突破了1,120左右的阻力位,美元可能将升至50%费波纳奇回档技术位1,122.1.

交易员希望逢高卖出美元/韩元,因为他们认为此处没有增加美元多头部位的理由.

一家外资银行驻首尔交易员称,"最好是买入美元,但我将在1,120上方获利了结,因为我并不贪婪."(完)

--编译 于春红;审校 戴素萍

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