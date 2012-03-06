《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出各类外汇交易品种,以满足 金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要. 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况. 一.交易品种成交概况 11年四季度 三季度 二季度 一季度 10年全年 三季度 二季度 一季度 09年全年 三季度 远期(亿美元): 378.6 608 564.1 594.83 327 25.89 24.5 30.4 98 21.2 掉期(亿美元): 4,544.7 5,239 4,549.31 3,376.83 12,835 3,229.34 3,456.3 2,850.1 8,018 2,519.3 外币对(亿美元): 276.21 226 168.6 185.89 502 129.02 136.2 104.5 407 82.8 外汇期权(亿美元): 1.64 4.3 4.16 二.外汇远期品种: 远期成交情况 12年1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 成交金额(亿美元): 127.3 142.1 118.3 117.9 264 212.5 131.8 193.9 211.6 158.6 223.83 137.1 233.9 三.外汇掉期品种: 掉期成交情况 12年1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 成交金额(亿美元): 1,439.3 1,775.5 1,550.7 1,218.3 1,694 1,895.2 1,650 1,551.31 1,593.3 1,404.7 1,418.93 930.1 1,027.8 四.外汇期权品种 期权成交情况 12年1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 笔数: 13 ~ 15 16 7 27 28 38 25 18 成交金额(亿美元): 0.7 ~ 0.9 0.8 0.8 1.92 1.58 2.0 1.2 0.96 五.外币对品种: 成交情况 12年1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 成交金额(亿美元): 42.9 ~ 86.41 日均3.7 62.1 82.6 81.3 ~ 88.1 80.5 90.29 45.1 50.5 注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完) --整理 曾菱; 审校 边竞
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开