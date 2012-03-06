版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 13:05 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--3月6日

路透上海3月6日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出各类外汇交易品种,以满足
金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要.

  以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况.

  一.交易品种成交概况 11年四季度  三季度  二季度   一季度   10年全年  三季度   二季度   一季度   09年全年   三季度
       远期(亿美元):     378.6     608     564.1    594.83     327     25.89     24.5     30.4       98      21.2
       掉期(亿美元):   4,544.7   5,239   4,549.31 3,376.83  12,835   3,229.34  3,456.3  2,850.1    8,018   2,519.3
     外币对(亿美元):     276.21    226     168.6    185.89     502    129.02    136.2    104.5      407      82.8
   外汇期权(亿美元):      1.64     4.3      4.16

  二.外汇远期品种:       
         远期成交情况 12年1月 11年12月  11月  10月  9月  8月   7月   6月    5月   4月     3月   2月   1月  
    成交金额(亿美元):  127.3    142.1  118.3 117.9  264 212.5 131.8 193.9  211.6 158.6  223.83 137.1 233.9  
            
  三.外汇掉期品种:
         掉期成交情况 12年1月 11年12月  11月    10月   9月    8月    7月     6月     5月     4月      3月    2月    1月  
    成交金额(亿美元): 1,439.3 1,775.5 1,550.7 1,218.3 1,694 1,895.2 1,650 1,551.31 1,593.3 1,404.7 1,418.93 930.1 1,027.8 

  四.外汇期权品种
         期权成交情况 12年1月 11年12月 11月 10月  9月   8月   7月  6月  5月  4月 
                笔数:   13       ~      15   16    7    27    28   38   25   18 
    成交金额(亿美元):   0.7      ~     0.9   0.8  0.8  1.92  1.58  2.0  1.2 0.96
           
  五.外币对品种:
             成交情况 12年1月 11年12月  11月   10月    9月  8月  7月  6月  5月   4月   3月   2月   1月 
    成交金额(亿美元):   42.9      ~    86.41 日均3.7  62.1 82.6  81.3  ~  88.1  80.5  90.29  45.1  50.5  
       
   注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完)

  --整理 曾菱; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐