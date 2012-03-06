俄罗斯副外长称,美国新起草的叙利亚草案需更平衡

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月5日电---俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）周一表示，美国重新起草的联合国安理会叙利亚草案与上个月俄罗斯否决的草案差别很小，需要更加平衡。
西方国家驻联合国外交官上周称，美国已经起草了新决议草案的大纲，要求叙利亚允许人道主义救援人员进入该国冲突区，以及结束那些地方的暴力活动。
加提诺夫在Twitter上的发言称，俄罗斯不会支持目前的草案。
“美国重新起草的联合国安理会叙利亚决议草案与此前遭否决的草案差别很小，需要进行大幅调整，”加提诺夫写道。
美国国务院称，愿意与俄罗斯和其他国家进一步讨论，但是强调任何决议草案都必须令阿萨德政府为其行为负责。
俄罗斯否决叙利亚草案后，曾表示对通过安理会影响力终止叙利亚暴力活动的进一步努力持开放态度；同时俄罗斯也加大了与阿盟的合作，暗示俄罗斯希望在叙利亚问题上发挥重要作用。
俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示，希望本周与阿盟外长的会议能够推动各国就如何帮助结束叙利亚流血事件达成一致，不过没有暗示俄罗斯将停止保护阿萨德。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开