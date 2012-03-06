去年华尔街奖金降近25%--纽约市预算办公室

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月5日电---纽约市独立预算办公室(Independent Budget Office)周一估计，2011年华尔街员工的奖金减少近25%，降幅没有该行业此前预计的那么严重，但依然可能对纽约州及纽约市的经济构成打击。
薪酬专家曾预计，证券业从业人员的奖金将减少30%-40%。
该办公室估算的奖金降幅几乎是纽约州审计长上周估算的两倍。后者表示，华尔街的奖金将减少13%，达到人均121,150美元。
独立预算办公室估计华尔街企业2011年的利润为105亿美元。路透尚未能从该办公室获得2010年的比较数据。
纽约州审计长迪纳波利(Thomas DiNapoli)上周预计，华尔街2011年的利润不会超过135亿美元，远低于2010年的276亿美元。
独立预算办公室在声明中称，华尔街预计将在2012年裁减4,300个岗位，包括奖金在内的工资将减少7.5%。
独立预算办公室的预测显示出美国证券业仍未摆脱困境。该行业目前面临更严厉的联邦法规以及交易量的减少。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开