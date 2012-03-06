《中国2012年经济指标各方预测值一览》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年1月/2011年全年 国内生产 *7.5% *8%-9%之间/美银美林/12年3月 --/9.2% 总值(GDP) 8.0-8.5%/花旗银行/2月 8.4%/摩根士丹利/2月 8.5%/国研中心主任李伟/2月 8.3%/恒生银行/2月 8.4%/摩根大通/2月 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.2%/IMF/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.8%/中国银行/11年12月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 8%以上/国研中心宏观部余斌/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 *4% *3.5%左右/美银美林/12年3月 4.5%/5.4% 价格指数(CPI) 4%/摩根士丹利/3月 3.5%左右/花旗/2月 2.5%/中金公司/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 低于4%/国研中心宏观部余斌/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 0.7%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 *14% 15%/摩根大通/12年1月 12.4%/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 (12.4%、13.6%分别为2012年1月末和2011年12月末数据) 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 7,381亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 *1,000亿美元以下/央行货币政策委员李稻葵/12年3月 272.8亿美元/1,551.4亿美元 1,550亿美元/摩根大通/2月 410亿美元/美银美林/1月 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 *14% 17%/交行金融研究中心/1月 --/17.1% 零售总额 14%以上/商务部/1月 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 *16% 18%左右/摩根士丹利/2月 --/23.8% (不含农户) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 (23.8%为2011年1-12月数据) 21%左右/交行金融研究中心/1月 22.8%/社科院/11年12月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 曾菱; 审校 边竞
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开