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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 11:43 BJT

〔中国钢铁〕今年粗钢产量有望增长约4%--首钢董事长

路透北京3月6日电---中国大型钢厂--首钢总公司董事长朱继民周二称,如果今年中国GDP增长8%的话,粗钢产量则有望增长4%左右.

朱继民是在"两会"(人大和政协)间隙做上述表示的.

首钢总公司旗下有上市公司首钢股份(000959.SZ).

中国钢铁工业协会最新旬报称,预估2月上旬全国粗钢日均产量为170.45万吨,较1月下旬环比增长1.91%.[ID:nSB1399608](完)

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--发稿 李文科；撰写 谢衡; 审校 乔艳红

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