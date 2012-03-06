〔中国新债〕宝钢金属周五将发行7亿元短期融资券,期限一年

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透上海3月6日电---中国宝钢金属有限公司周二公告称,将于周五(9日)在银行间债市簿记 建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 宝钢金属 13 7 12 3/9簿记建档 招商银行 AA+ 3/12 3/13 ============================================================================================= (完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
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路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计画”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。