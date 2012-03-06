〔中国新债〕宝钢金属周五将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月6日电---中国宝钢金属有限公司周二公告称,将于周五(9日)在银行间债市簿记 建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 宝钢金属 13 7 12 3/9簿记建档 招商银行 AA+ 3/12 3/13 ============================================================================================= (完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 冉莹; 审校 林高丽