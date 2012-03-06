版本:
中国
债券 | 2012年 3月 6日 星期二 11:46 BJT

〔中国新债〕宝钢金属周五将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月6日电---中国宝钢金属有限公司周二公告称,将于周五(9日)在银行间债市簿记
建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商   主体评级    起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                       (缴款日)
 =============================================================================================
  宝钢金属      13        7       12   3/9簿记建档    招商银行      AA+       3/12      3/13
 =============================================================================================
  (完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 林高丽

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐