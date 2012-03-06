〔中国金融〕人民币汇率日浮动幅度建议可扩至0.7%或0.75%(更新版2)

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* 人民币日波幅可扩至0.7%或0.75%

* 中国今年经济增速预计还会突破8%

* 解决地方债关键是公共财政改革

* 利率市场化可从局部做起

路透北京3月6日电---中国央行货币政策委员李稻葵周二称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.而中国利率市场化条件当前已成熟,建议从局部先起步.

李稻葵在"两会"(人大和政协)期间举行的新闻发布会上预计,中国今年经济增速预计还会突破8%,政府目标设在7.5%旨在给地方政府释放明确信号--更侧重于增长质量.而解决地方财力吃紧的出路是公共财政改革.

"人民币汇率波动幅度现在是千分之五,应走一步看一步下一步,可扩大到千分之七或七点五,再往下走,一步步来."李稻葵称,他并强调自己是以学者身份表述上述观点.

他并表示,从外贸顺差、经常账户顺差已明显下降;外汇占款已出现下降趋势等两组数据可看出人民币汇率已接近均衡,当前汇率改革方向是进一步放宽双向波动浮动."不改革不行,改的太快也不行,如果有偏差纠正就完了."

李稻葵并预计,中国今年贸易顺差将降到1,000亿美元以下,占GDP比例1.5%以下.

中国人民银行行长周小川周一对新华称,人民币汇率逐渐具备了浮动的条件,幅度可以考虑适当加大.他并表示,现在人民币汇率距离均衡水平比较近,因为中国改进产业结构,逐步减少顺差.

中国国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告上称,要完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向波动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nSB2013483]

**要尽快进行公共财政改革**

李稻葵认为,中国有足够的财政实力来覆盖地方政府债务.关键问题是要尽快进行公共财政的改革.

"地方债本质上跟欧债危机截然不同...偿还这点债是没有任何问题的.10万多亿债不就是(中国)一年的财政收入吗?问题关键是如何解决地方债务问题中让公共财政进行改革."李稻葵说.

他表示,解决地方债过程中,在于如何让公共财政进行改革,中央和地方财政关系更加合理有效."比如中央财政出一部分钱,地方财政拿出一部分资产,通过部分民营化转化成现金偿还债务,地方不应该把责任推向银行."

此外,今年中国财政安排8,000亿元人民币的财政赤字,李稻葵预计,最终赤字情况预计远低于这一水平甚至会出现财政盈余.

"中国财政去年安排9,000亿赤字,去年超收的部分是一万多亿,严格来说,最后中央是财政盈余...今年最后结果赤字情况远远低于这一水平甚至会出现财政盈余...这说明财政预算体制出现了问题."李稻葵称.

中国财政部周一在中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元.[ID:nSB2013741]

李稻葵称,财政体制改革是个艰巨任务,目前的财政体制是19年前推出的,中国经济已天翻地覆,应呼吁公共财政改革.

温家宝在政府工作报告中称,要加强地方政府性债务管理和风险防范.继续妥善处理存量债务.进一步清理规范地方政府融资平台公司.坚决禁止各级政府以各种形式违规担保、承诺.严格控制地方政府新增债务,将地方政府支出分类纳入预算管理.

李稻葵并预计,中国今年房地产调控预计不会有大的放松.他表示,应该把目前地方政府公共财政吃紧的压力转成改革动力,而不是放松房地产调控.

**利率市场化条件已成熟**

李稻葵在发布会上表示,当前利率市场化条件业已成熟,他建议可从局部做起,选一些金融相对不是很活跃的地区,选择一些短期金融产品来放宽存款上限.

他表示,经过多年的银行改革,当前银行在贷款上已远远突破央行设定的贷款利率限制,而存款上也已一些理财产品来进行了突破,当前银行的承受能力已足够,国家应该乘着东风推动利率市场化.

今年中国政府工作报告中提到,要深化利率市场化改革,稳步推进人民币资本项目可兑换,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

周小川年初时表示,中国利率市场化始终都在推进,思路上没有太大障碍,具体操作上主要是要考虑顺序安排和国际国内的经济形势.但他也提到,因国内外利差缺口的存在,目前推进利率市场化的时机还不是太好.(完)

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