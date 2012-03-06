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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 11:55 BJT

更正:〔新闻稿〕澳洲央行3月会议决定维持指标利率在4.25%不变

(更正:内文第一段应为维持指标利率在"4.25%"不变,非"4.5%")

路透悉尼3月6日电---澳洲央行在3月政策会议上决议,维持指标利率在4.25%不变.以下为周二会后发布的声明:

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