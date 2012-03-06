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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 12:03 BJT

〔中国新债〕广州打捞局下周二将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月6日电---中国广州打捞局周二公告称,将于下周二(13日)在银行间债市簿记建档
发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商   主体评级    起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                       (缴款日)
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  广州打捞局    --        2       12   3/13簿记建档   招商银行      AA-       3/14      3/15
 =============================================================================================
  (完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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