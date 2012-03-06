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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 12:01 BJT

〔中国债市动态〕中期金融债受新债带动交投有所活跃,其他品种表现平静

路透上海3月6日电---中国银行间债市周二早盘中期金融债交投有所活跃,受新债发行带动;不过总体收益率变化并不明显.目前资金面虽相对宽松,但因机构对未来经济走势及政策判断上尚不明朗,观望为主心态下,央票等其他主要券种走势平稳.

公开市场操作方面,因本月到期资金规模大增,今日央行正回购操作规模放大至300亿元,亦在市场意料之中,未产生实质影响.

上海一银行交易员表示,早盘中期左右的金融债交投略显活跃,主要是"受到新发五年农发(债)的影响."

业内人士稍早透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币五年期固息债,中标利率为3.87%,略低于此前3.89%的市场预测均值.[ID:nSB2016251]

华南一银行交易员补充说,资金面转宽已有时日,但机构目前关注重点转向经济和政策基本面,尤其是周五将公布的各项经济数据.

债市"这几天整体就是小幅盘整,大家都在看看"两会"有什么新政策动向出来没有,再就是等宏观数据."他指出.

国家统计局将于周五(9日)公布2月工业品价格指数(PPI)和CPI等数据.另据路透统计,中国央行公开市场3月央票和正回购到期量为2,540亿元人民币,到期规模较2月的120亿元环比剧增逾20倍.[ID:nSB1417474]

剩余期限约4.35年的农发行固息债110412券最新成交tCN110412=CFXS在3.88%,接近上日尾盘的3.8856%;剩余期限约0.76年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.4449%/3.4300,上日尾盘为3.4501%/3.4400%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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