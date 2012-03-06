〔中国债市动态〕中期金融债受新债带动交投有所活跃,其他品种表现平静

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国银行间债市周二早盘中期金融债交投有所活跃,受新债发行带动;不过总体收益率变化并不明显.目前资金面虽相对宽松,但因机构对未来经济走势及政策判断上尚不明朗,观望为主心态下,央票等其他主要券种走势平稳.
公开市场操作方面,因本月到期资金规模大增,今日央行正回购操作规模放大至300亿元,亦在市场意料之中,未产生实质影响.
上海一银行交易员表示,早盘中期左右的金融债交投略显活跃,主要是"受到新发五年农发(债)的影响."
业内人士稍早透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币五年期固息债,中标利率为3.87%,略低于此前3.89%的市场预测均值.[ID:nSB2016251]
华南一银行交易员补充说,资金面转宽已有时日,但机构目前关注重点转向经济和政策基本面,尤其是周五将公布的各项经济数据.
债市"这几天整体就是小幅盘整,大家都在看看"两会"有什么新政策动向出来没有,再就是等宏观数据."他指出.
国家统计局将于周五(9日)公布2月工业品价格指数(PPI)和CPI等数据.另据路透统计,中国央行公开市场3月央票和正回购到期量为2,540亿元人民币,到期规模较2月的120亿元环比剧增逾20倍.[ID:nSB1417474]
剩余期限约4.35年的农发行固息债110412券最新成交tCN110412=CFXS在3.88%,接近上日尾盘的3.8856%;剩余期限约0.76年的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM为3.4449%/3.4300,上日尾盘为3.4501%/3.4400%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开