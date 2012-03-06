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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 12:11 BJT

《外汇动态》澳元扩大跌势,此前澳洲央行维持利率不变

0356GMT---澳元扩大跌势,此前澳洲央行连续第二个月维持利率在4.25%不变,但放宽货币政策的大门依然开启,以防该国经济出现实质性疲弱.

澳元/美元AUD=D4一度下跌约40个点子,至盘中低位1.0612美元,目前下跌0.5%,报1.0622美元.

如果澳元跌破2月23日低点1.0597美元,那么澳元将挫至约一个月最低位.(完)

--编译 于春红;审校 程琳

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