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债券 | 2012年 3月 6日 星期二 12:51 BJT

〔中国新债〕中科实业集团下周二将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月6日电---中科实业集团(控股)有限公司周二公告称,将于下周二(13日)在银行间
债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商   主体评级    起息日   上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                       (缴款日)
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 中科实业集团    6        3       12   3/13簿记建档   交通银行      AA        3/14      3/15
 =============================================================================================
  (完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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