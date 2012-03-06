〔中国新债〕中科实业集团下周二将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月6日电---中科实业集团(控股)有限公司周二公告称,将于下周二(13日)在银行间 债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中科实业集团 6 3 12 3/13簿记建档 交通银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= (完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 冉莹; 审校 曾祥进