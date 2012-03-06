《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *宝钢金属 13 7 12 3/9簿记建档 招商银行 AA+ 3/12 3/13 ============================================================================================= *中国化工集团 50 25 12 3/13簿记建档 进出口行 AAA 3/15 3/16 建设银行 ============================================================================================= *蒙发煤炭公司 -- 3.5 12 3/13簿记建档 兴业银行 A+ 3/14 3/15 ============================================================================================= *中科实业集团 6 3 12 3/13簿记建档 交通银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= *广州打捞局 -- 2 12 3/13簿记建档 招商银行 AA- 3/14 3/15 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 3/7簿记建档 广发银行 AA- 3/8 3/9 ============================================================================================= 联创光电 4 2 12 3/8簿记建档 兴业银行 A+ 3/9 3/12 (600363.SS) ============================================================================================= 京能热电 6 3 12 3/8簿记建档 工商银行 AA 3/9 3/12 (600578.SS) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *穗恒运 8.8 4 5 3/13簿记建档 华夏银行 AA 3/15 3/16 (000531.SZ) ============================================================================================= 铁道部 600 150 5 3/7招标 农业银行 AAA 3/8 3/9 中国银行 ============================================================================================= 北大方正集团 45 20 7 3/7簿记建档 国开行 AA+ 3/8 3/9 建设银行 ============================================================================================= 中国核电 30 15 5 3/7簿记建档 国开行 AAA 3/8 3/9 ============================================================================================= 中国机械 16 16 5 3/7簿记建档 中国银行 AAA 3/8 3/9 工业集团 ============================================================================================= 深基地B 4 4 5 3/7簿记建档 招商银行 AA- 3/9 3/12 (200053.SZ) ============================================================================================= 百联集团 15 15 3 3/7簿记建档 工商银行 AA+ 3/8 3/9 ============================================================================================= 哈尔滨物业 9 6 3 3/8簿记建档 浦发银行 AA- 3/12 3/13 供热集团 ============================================================================================= 长江三峡集团 200 70 7 3/8簿记建档 中信证券 AAA 3/9 3/12 招商银行 ============================================================================================= 上港集团 14 14 3 3/9簿记建档 中行/进出口行 AAA 3/12 3/13 (600018.SS) (第二年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================= 新汶矿业集团 8 8 5 3/9簿记建档 农业银行 AA+ 3/13 3/14 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曾菱; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开