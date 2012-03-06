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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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*宝钢金属       13        7       12    3/9簿记建档    招商银行      AA+      3/12    3/13
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*中国化工集团   50       25       12    3/13簿记建档   进出口行      AAA      3/15    3/16 
                                                       建设银行 
============================================================================================= 
*蒙发煤炭公司   --        3.5     12    3/13簿记建档   兴业银行      A+       3/14    3/15
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*中科实业集团    6        3       12    3/13簿记建档   交通银行      AA       3/14    3/15
============================================================================================= 
*广州打捞局     --        2       12    3/13簿记建档   招商银行      AA-      3/14    3/15 
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沁和能源集团    10        5       12    3/7簿记建档    广发银行      AA-      3/8     3/9
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联创光电         4        2       12    3/8簿记建档    兴业银行      A+       3/9     3/12 
(600363.SS) 
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京能热电         6        3       12    3/8簿记建档    工商银行      AA       3/9     3/12 
(600578.SS) 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*穗恒运          8.8      4        5    3/13簿记建档   华夏银行      AA       3/15     3/16   
(000531.SZ)
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铁道部         600      150        5     3/7招标       农业银行      AAA      3/8       3/9
                                                       中国银行
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北大方正集团    45       20        7    3/7簿记建档     国开行       AA+      3/8       3/9
                                                       建设银行
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中国核电        30       15        5    3/7簿记建档    国开行        AAA      3/8       3/9 
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中国机械        16       16        5    3/7簿记建档    中国银行      AAA      3/8       3/9 
工业集团
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深基地B          4        4        5    3/7簿记建档    招商银行      AA-      3/9       3/12 
(200053.SZ) 
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百联集团        15       15        3    3/7簿记建档    工商银行      AA+      3/8       3/9 
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哈尔滨物业       9        6        3    3/8簿记建档    浦发银行      AA-      3/12      3/13 
供热集团 
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长江三峡集团   200       70        7    3/8簿记建档    中信证券      AAA      3/9       3/12 
                                                       招商银行
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上港集团        14       14        3    3/9簿记建档   中行/进出口行  AAA      3/12      3/13
(600018.SS)  (第二年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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新汶矿业集团     8        8        5    3/9簿记建档    农业银行      AA+      3/13      3/14
              (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 曾菱; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
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  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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