〔中国个股〕金威啤酒收购案仍在竞标中,目前尚未有结果--燕京啤酒董事长

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---北京控股(0392.HK)旗下燕京啤酒(000729.SZ)董事长李福成表示,收购金威啤酒(0124.HK)的事宜仍在竞标过程当中,目前尚未有任何结果.
当被问及有媒体报导竞购价已达到50亿元人民币时,他说,"50亿元的价格,如果谁要是投了,我觉得它就应该是合理的;他要觉得不值,就不投了嘛."
李福成是在中国人大和政协两会间隙对路透记者做出上述表示.他并称,公司今年仍将积极参与收购兼并.
本月稍早,多位消息人士对路透称,燕京啤酒 (000729.SZ)、百威英博(ABI.BR)和华润创业(0291.HK)在竞购金威啤酒资产出售案中入围.此次金威啤酒出售的六家啤酒厂等资产交易价值高至7亿美元.[ID:nSH0098869]
李福成并预计,今年公司的啤酒总产量将同比增长10%以上,超过600万吨;同时,目标2015年啤酒销量达到800万千升.
目前燕京啤酒在全球的市场份额为2.6%;在中国市场则占12-13%.
据公司2011年三季度财报显示,去年前三季度公司实现净利78,423万元,同比增长10.21%;共销售啤酒463万千升,同比增长10.9%.
2010年,燕京啤酒以2.3亿元收购了河南月山啤酒,并以1.5亿元收购了内蒙古金川保健啤酒95%股权,此为燕京最近的收购事件.
燕京啤酒的主要竞争对手包括青岛啤酒(0168.HK)(600600.SS)、华润创业(0291.HK)与南非SABMillerSAB.L合资的华润雪花啤酒.
燕京啤酒的最大股东--北京控股为北京市政府控制的香港上市的红筹企业,主要在中国从事城市燃气供应、啤酒产销及水务等业务.
截至北京时间13:36,燕京啤酒下跌1.56%,报15.18元人民币,同时间大盘沪综指.SSEC跌幅为1.47%;北京控股亦下跌0.51%至49.10港元.(完)
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--发稿 尹嫄婷/周晓峰; 审校 乔艳红
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