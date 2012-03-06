〔中国货币市场〕隔夜及七天品种续跌,公开市场温和操作保证流动性(更新版)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月6日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二走势分化.隔夜及七天期品种继续小幅下行,而受开盘价牵引,14天期利率小涨.分析人士指出,近期公开市场到期量较多,提供了足够的流动性补给,资金利率仍保持低位.
"从短期看还是比较宽松的.而且这个月公开市场到期又比较多,问题应该不是很大."北京一银行交易员指出.
他并表示,央行持续停发央票,意在保持银行间流动性偏宽松,为贷款增速保驾护航.此外,若2月金融机构新增贷款投放依然偏少的话,不排除本月再度下调存款准备金率的可能性.
央行公开市场本周一年央票连续第10周停发,虽然周二进行的28天正回购操作明显放量,但业内人士指出,央行此举在于平滑本周激增的到期资金,维持"平衡"的流动性局面.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3279 2.456 -12.81 3,941.64
七天CN7DRP=CFXS 3.1365 3.1529 -1.64 552.55
14天CN14DRP=CFXS 3.6932 3.553 +14.02 65.43
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3291 2.4612 -13.21 1,691.90
七天CHICNY7D=CFXS 3.1447 3.2012 -5.65 131.40
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.2950 1.6150 +168.00 263.71
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.6600 3.1050 +55.50 47.68
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.6000 3.4500 +15.00 4.43
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3300 2.4542 -12.42
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1400 3.2000 -6.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7100 3.6100 +10.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3154 2.4465 -13.11
七天SHICNYSWD= 3.1298 3.1392 -0.94
三个月SHICNY3MD= 5.2158 5.2383 -2.25
===============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽/乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开