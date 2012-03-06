《热点透视》政治分歧或无碍中国与海湾国家保持密切经贸往来

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 石冠兰
路透迪拜3月5日电---俄罗斯因上月对联合国安全理事会有关叙利亚问题决议投反对票而在海湾地区广受批评.同样投了反对票的中国受到的非难却少得多.其中部分原因可能是海湾地区阿拉伯国家认为莫斯科比北京更是叙利亚总统阿萨德的主要支持者.但原因还在于海湾与中国有着900亿美元的年度双边贸易额.打破这一点不符合任何一方的利益.
中国和海湾阿拉伯国家始终注重将政治与经贸分开.然而叙利亚冲突考验着这一立场.海湾国家希望看到阿萨德政权的终结:一部分原因是数千名逊尼派民众被杀,一部分原因是他们的主要敌人是什叶派伊朗,而阿萨德政权是其主要盟友.不过中国政府一贯坚守互不干预内政原则.
中国依赖中东实现巨大的能源需求.据中国海关数据,去年海湾国家的供应占中国原油进口的34%.这大致相当于中国从伊朗进口的三倍.
但海湾国家不会切断对中国的供应.不仅因为中国是重要的客户.还因为中国也是供应者.比如,中国帮助沙特阿拉伯提高其炼油产能并建设铁路.两国近期并签署了一项民用核合作协议,有利于沙特实现国内能源目标.
中国政府过去一周亦将其立场略微放软.不仅对叙利亚不允许联合国人道主义救援主管入境表示"非常失望",还谴责"针对无辜平民的暴力行动",同时重申反对"武装干涉或推动政权更迭"的立场.
中国政府可能会希望可以在坚持这一原则的同时与海湾国家保持良好的商业关系.但如果叙利亚冲突升级,或需进一步调整立场.(完)
--译文审校 程琳
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
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* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开