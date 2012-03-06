以色列总理称尚未决定是否袭击伊朗

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月5日电(记者 Jeffrey Heller/Matt Spetalnick)---消息人士称，以色列总理内塔尼亚胡周一向美国总统奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但没有显露放弃军事行动的迹象。
奥巴马呼吁留出更多时间，允许国际社会对伊朗实施制裁。内塔尼亚胡与奥巴马在这一问题上同意保持合作，但在如何阻止伊朗研制核武器方面仍存分歧。
尽管美以领导人试图在白宫会议中巩固合作，以色列或最终采取单边行动最直接的证明是，内塔尼亚胡坚持以色列必须是"自己命运的主人"。
消息人士称，双方举行闭门会议时，内塔尼亚胡向奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但保留诉诸武力的权力。
但尚无直接迹象表明，奥巴马对伊朗的尖锐言辞，和呼吁以色列克制冷静，使内塔尼亚胡决议重新考虑军事行动的可行性。美方担忧以方如袭击伊朗核设施或许过于仓促。
消息人士称，公开支持以色列自卫权利的奥巴马并未向内塔尼亚胡提出重新考虑武力攻击选择的请求。而奥巴马与这位以色列右翼领导人的关系有时较为紧张。
内塔尼亚胡告诉奥巴马："国际社会对伊朗的压力正逐渐增加，但时间也不多了。"这次会议被认为是美以领导人之间近年来最重要的会议。
内塔尼亚胡稍后对亲以游说组织"美国以色列公共事务委员会"(AIPAC)称："我们都没法等太久。作为以色列总理，我绝不会让人民活在亡国的阴影下。"(完)
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开