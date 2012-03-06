〔中国央企〕目前投资海外矿业机会不错,仍以寻求控股为主--五矿总裁

* 目前投资海外矿业机会不错

* 继续寻求金属项目投资,方式仍以控股为主

* 目前考察标的有海外上市公司,但拒透露名单

* 对未来融资前景有信心,后续或将考虑发债

* 钢铁业两三年内难见起色

路透北京3月6日电---全球经济持续低迷为中国投资者创造更多价值洼地.中国五矿集团[CHMIN.UL]总裁周中枢周二表示,中国企业目前投资海外矿业的机会不错,集团未来将继续考察铜铝铅锌镍等金属投资项目,方式仍以控股为主.

他在"两会"(全国人大和政协会议)间隙并对路透表示,国内宏观调控下企业普遍面临资金面压力,五矿亦不例外.但其盈利能力较强,对未来融资前景有信心,后续或将考虑发债.

"现在是(海外矿业投资)不错的机会,"他表示,五矿作为矿业战略投资者,长期追踪投资项目以待估值相对低点进入.

他并称,目前部分考察标的为海外上市公司,但拒绝透露具体名单.

周中枢表示,未来海外投资仍以全资或控股收购为主,"海外收购我们仍是全资收购.第一把握战略方向,第二管住资金,第三保证投资回报."

今年2月,五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)按每股普通股8加元价格,以现金收购逾90%的Anvil MiningAVM.TOAVM.AX普通股,并将提出强制收购剩余股份.

截至去年底止,五矿海外企业资产总值及利润分占集团27%及49.5%.周中枢预计,今年海外利润占比与去年"差不多".

中国政府也正鼓励企业加快"走出去".最新出炉的2012年政府工作报告预期,今年非金融类境外直接投资660亿美元,增幅达10%;去年为601亿美元.

昨日中国三大政策性银行之一--进出口银行行长李若谷亦在"两会"间隙对记者表态称,该行会积极支持中国企业走出去,包括到其他国家购买一些有价值的资产.

**钢铁业两三年内难有起色**

中国钢铁行业饱受产能过剩的困扰,去年第四季度以及今年前两个月连连出现亏损.

考虑到淘汰落后产能,需求亦在减少等因素,周中枢预计,"钢铁行业两三年内都不会有起色."

在铁矿方面,周中枢表示,作为国内最大的铁矿资源供应商,五矿将重点放在国内,虽然国内铁矿品位不高,但还是有一定的竞争力,最起码可节约运费.

"国外主要以采购为主.如果有机会投资的话,也可以考虑收购.但我看(目前)机会很少."

中国大型钢厂--首钢总公司董事长朱继民稍早表示,若今年GDP增长8%的话,中国粗钢产量则有望增长4%左右,远低于去年增幅8.9%.去年中国粗钢产量为6.8亿吨.[ID:nSB2016909]

谈及金属行业,他表示,受欧债危机拖累,今年上半年形势肯定不会好,如果出现转折也将在后半年.

其中,今年有色金属表现要好于黑色金属,但不及去年,"整个来说(有色金属均价)要跌个20%左右,"他说.

中国有色金属工业协会副会长贾明星曾在2月表示,2012年有色金属的年均价格可能略低于去年水平.今年一季度甚至到上半年仍将维持去年四季度以来上下震荡的格局,下半年有可能回升.[ID:nSB1372096]

五矿旗下拥有九家,包括五家A股上市公司五矿发展600058.SZ、金瑞科技(600390.SS)、*ST关铝(600051.SS)、*ST中钨(000657.SZ)、株冶集团(600961.SS),还有三家H股上市公司五矿资源(1208.HK)、五矿建设(0230.HK)、湖南有色2626.HK，和一家澳大利亚上市公司爱博矿业AII.AX.

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