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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 13:33 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元大跌,受累中国放缓担忧和澳央行宽松倾向

路透悉尼3月6日电---澳元和新西兰元周二双双急跌,市场担忧中国经济增速放缓,以及此前澳洲央行保留进一步降息的可能,促使投资者削减对澳元和新西兰元的多头押注.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.5%至1.0611美元,盘中一度触及1.0604美元,为2月23日以来的低位.交易员们称,澳洲央行保持宽松倾向后,1.0650美元下方的停损卖单被触发.

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