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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 13:43 BJT

〔中国金融〕城商行上市审核指引年内是否出台尚难确定--证监会官员

路透北京3月6日电---中国证监会上市公司监管部副主任欧阳泽华周二称,城市商业银行首次公开发行(IPO)A股上市审核指引年内是否可以出台尚难确定.这或意味着城商行扎堆上市存变数.

"今年能不能出现在不好说,毕竟这涉及到两个部门的协调."他在"两会"(人大和政协)间隙向路透表示,在相关标准达成一致后,会出台相关审核指引.

证监会上月初公开披露拟发行A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.[ID:nSB1364888]

目前国内工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行及主要的全国性股份制商业银行均已实现上市,地方性银行上市的仅有北京银行(601169.SS)、宁波银行(002142.SZ)等少数几家.

**发审制度改革**

针对市场关注的发审制度改革,欧阳泽华指出,今年的主要工作是要加强买方责任的明确和承销机构责任的认定,并研究考虑存量股份流动性及相关信息披露的问题.

而对于上市公司的再融资要求,他认为,延续执行当前的制度安排就已足够.

此外,在上市公司并购重组方面,欧阳泽华表示,一方面要简化行政项目,另一方面要提高审批效率,从而让金融更好地为实体经济服务.

他明确指出,今年上市公司监管工作的重点是提高信息披露的有效性和针对性.目前,正在修改有关定期报告的准则,修改的着力点是加强信息披露内容的有效性.

他同时提到,假若上市公司未按承诺分红,一方面上市公司要澄清说明,另一方面,证监机构也会对其采取监管约束.(完)

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--发稿 曹巍浩/周晓峰; 审校 张喜良

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