〔中国金融〕城商行上市审核指引年内是否出台尚难确定--证监会官员

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---中国证监会上市公司监管部副主任欧阳泽华周二称,城市商业银行首次公开发行(IPO)A股上市审核指引年内是否可以出台尚难确定.这或意味着城商行扎堆上市存变数.
"今年能不能出现在不好说,毕竟这涉及到两个部门的协调."他在"两会"(人大和政协)间隙向路透表示,在相关标准达成一致后,会出台相关审核指引.
证监会上月初公开披露拟发行A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.[ID:nSB1364888]
目前国内工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行及主要的全国性股份制商业银行均已实现上市,地方性银行上市的仅有北京银行(601169.SS)、宁波银行(002142.SZ)等少数几家.
**发审制度改革**
针对市场关注的发审制度改革,欧阳泽华指出,今年的主要工作是要加强买方责任的明确和承销机构责任的认定,并研究考虑存量股份流动性及相关信息披露的问题.
而对于上市公司的再融资要求,他认为,延续执行当前的制度安排就已足够.
此外,在上市公司并购重组方面,欧阳泽华表示,一方面要简化行政项目,另一方面要提高审批效率,从而让金融更好地为实体经济服务.
他明确指出,今年上市公司监管工作的重点是提高信息披露的有效性和针对性.目前,正在修改有关定期报告的准则,修改的着力点是加强信息披露内容的有效性.
他同时提到,假若上市公司未按承诺分红,一方面上市公司要澄清说明,另一方面,证监机构也会对其采取监管约束.(完)
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--发稿 曹巍浩/周晓峰; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开