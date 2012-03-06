〔中国房地产〕监管层对房产税改革的认同度在提升--财政部专家

中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京3月6日电---中国财政部财政科学研究所所长贾康周二表示,从目前的官方表态可以看出,监管层对房产税改革的认同度在提升,希望有更多城市加入房产税试点.
他在全国"两会"(人大和政协)间隙并称,上海、重庆已经做了一年的试点,应抓紧时间做总结并进一步讨论动态优化实施方案.
在被问及是否未来会有更多城市加入房产税试点时,他表示,"从趋势上来讲,我觉得可以希望看见进展."
贾康并建议,在中国国情下,可以按家庭人均拥有多少平米面积来划分不同等级,数量级以下不征房产税,数量之上则应该征.
"方向上要把不动产保有税的制度框架建立起来,这个是坚定不移的."他称.
贾康此前曾表示,继上海、重庆首推试点之后,房地产税的推广范围将继续扩大,最有可能跟进的就是类似于广州、南京这样的大城市.[ID:nSB1322896]
中国总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.[ID:nSB2013513](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
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