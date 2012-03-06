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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:00 BJT

〔澳洲股市〕收低1.4%,此前澳洲央行宣布维持利率不变

路透悉尼3月6日电---澳洲股市周二扩大经常帐数据公布后的跌幅至1.4%.澳洲第四季经常帐赤字大于预期,此前澳洲央行宣布维持利率不变.

澳洲央行连续第二次在月度会议上维持利率不变,此决定一如广泛预期.但即便降息机率微小,也导致投资者将澳元AUD=D4压低约0.33美分至1.0620美元,并拖累指标股指进一步下滑.

矿商股跌幅居前,此前铜价下跌,且中国宣布调降2012年经济增长目标,引发市场对中国需求的担忧.

权重股必和必拓(BHP.AX)与力拓(RIO.AX)双双下挫2.3%.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌58.3点,报4,204.该指数周一收低0.2%.(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

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