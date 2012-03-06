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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:01 BJT

〔中国钢铁〕今年粗钢产量增速料降至4%,矿石价已进入下降通道--首钢(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 今年粗钢产量增速料降至4%--首钢董事长

* 铁矿石价格已进入下降通道

* 呼吁钢企积极应对反倾销

路透北京3月6日电---中国大型钢厂--首钢总公司董事长朱继民周二称,若今年中国国内生产总值(GDP)增长8%的话,中国粗钢产量则有望增长4%左右,远低于去年.

根据国家统计局数据,2011年中国粗钢产量为6.8亿吨,同比增长8.9%.

朱继民在全国两会(人大和政协)间隙并称,中国钢铁行业饱受产能过剩的困扰,如产能过剩问题持续,钢铁企业将面临融资难问题.

他并提及,钢铁业去年第四季度以及今年1、2月份出现亏损.不过,铁矿石价格已经进入下降通道.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI自一年前接近200美元/吨的高位回落,现在约140美元.但这一价格仍是2008年底金融危机时期的的两倍,亦基本相当于大型矿山开采成本的三倍,令铁矿石成为其最大的"摇钱树".

中钢协数据显示,2011年77家大中型钢铁企业实现利润约875亿元人民币,同比下降4.51%,重点大中型钢企的销售利润率仅为2.4%;亏损企业扩大到八家,共计亏损约32.8亿元.

朱继民并称,首钢正在马来西亚合资建一钢铁项目,第一期产能约为100万吨,铁矿石将由当地供应,而由于建设工期等问题,该项目今年料无法投产.

**呼吁积极应对反倾销**

朱继民表示,随着金融危机的影响以及发达国家贸易实施保护主义措施,中国钢材出口有所下降.

同时,钢材出口下降的另一个因素是中国政府限制钢材出口的一系列导向政策所致,比如,通过税收等手段限制中低端产品出口等.

"首钢并没有碰到这个问题(反倾销问题),...国内钢企应积极应对."他称.

中国钢铁业最近几年频频遭遇反倾销和贸易保护主义,不仅涉及的产品范围在扩大,而且提起反倾销的国家也从发达国家蔓延到发展中国家.

首钢总公司旗下有上市公司首钢股份(000959.SZ).

中国钢铁工业协会最新旬报称,预估2月上旬全国粗钢日均产量为170.45万吨,较1月下旬环比增长1.91%.[ID:nSB1399608](完)

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--发稿 李文科; 审校 乔艳红/曾祥进

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