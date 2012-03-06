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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:12 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向123美元,因担心中国和欧洲经济成长放缓

路透新加坡3月6日电---布兰特原油周二跌向123美元,回吐此前涨幅,因投资者担心中国、欧洲等经济体需求放缓.但跌势受伊朗供应风险限制.

欧元区可能面临三年来第二次衰退,加之中国将2012年经济成长目标下调至八年低点7.5%或冲击需求的忧虑,都令投资者情绪承压.

油价早前一度走升,因担心伊朗供应中断,周一以色列总理纳坦亚胡与美国总统奥巴马会晤后,未显露出排除对伊朗动武可能的迹象.

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