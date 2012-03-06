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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:11 BJT

〔半导体产业〕三星称无意收购尔必达产能,但后者与同业结盟或成劲敌

路透首尔3月6日电---韩国三星电子(005930.KS)记忆晶片(芯片)业务总裁Jun Dong-soo周二表示,对收购日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T的产能不感兴趣,并预计第二季记忆芯片市场将继续处于困境中.

"我们对收购尔必达的产能完全不感兴趣,"Jun Dong-soo在业内集会上对记者表示.

"我相信日本东芝(6502.T)和美国美光(MU.O)将有意购买尔必达的产能,以扩充移动动态随机存取记忆体(DRAM)的产能及提供移动记忆芯片一揽子解决方案,出现任何此类结盟,都将成为我们强有力的竞争对手."(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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