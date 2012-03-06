澳洲洪水迫使上万人紧急疏散

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉3月6日电---澳大利亚东部遭洪水侵袭，周二逾1.3万人被紧急疏散。澳洲夏季暴雨量创纪录高位，上周侵袭三州，造成河水上涨，大坝溢堤。
在受灾最严重的新南威尔士州，当局要求8,000人撤离内陆城市沃加沃加（Wagga Wagga），预计洪水将冲破11米高的堤坝，卷走房屋，涌入主要商业区。
沃加沃加市约有6万人口，数以千计的人已搬到当地学校搭建的赈灾棚居住，市中心周二已空无一人。
新南威尔士州应急服务局长助理默多克（Mark Murdoch）告诉记者：“如果堤坝被冲毁，将发生重大洪灾，我们预计这种情况很快就会发生。”
上周澳洲东部遭暴雨，促使北部昆士兰州发布洪水警告，维多利亚州小城镇居民收到警报称，如果灾情恶化，将准备疏散。上周洪水造成两人死亡。
暴雨导致悉尼Warragamba大坝水位迅速上涨，周末出现13年来首次溢堤，堪培拉Cotter大坝拦截住溢过新建的一堵坝墙的洪水。
澳大利亚政府宣布，将调遣军队抗洪，但称现在确定损失成本或经济影响还为时过早。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开