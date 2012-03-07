(重发)《Saft专栏》爱尔兰、债务和民主风险

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(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 程琳/艾茂林

路透3月6日电---爱尔兰决定对欧洲新财政条约举行公投,给欧元区看似无可避免的高压纾困计画增添了一些难以预料却又相当必要的风险.

就连火鸡偶尔也会赞成感恩节,尤其是若被告知投"否决"票只会让死期来得更早,但爱尔兰选民还是有理由愤慨,并且他们否决欧元区动议的记录可谓历历在目.

仅凭爱尔兰一国反对并不能阻止该条约,若接受该条约的欧盟成员国数量达到规定的12个,则条约将生效.但若爱尔兰反对,就能够、或者说是有可能得到对危机解决过程不满的人们响应.

然而,爱尔兰或将发现自己会失去欧洲稳定机制(ESM)的支持,这项欧元区永久性纾困基金将于2014年生效.爱尔兰正在接受现有纾困基金的资助,故此,举行公投将大大提高持有爱尔兰债券的风险.

爱尔兰宣布公投计划后,穆迪信评分析师Dietmar Hornung和Matt Robinson在报告中写道:"我们预计爱尔兰2013年重回市场时会遭遇挑战,并且等现有纾困基金到期终止时,爱尔兰将有可能需要依靠ESM,至少部分需要."

国际货币基金组织(IMF)亦持相同看法.该组织周五称,明年爱尔兰可能无法重新获得全球市场的充分信任,以恢复自行发债,到头来爱尔兰可能还是倾向寻求欧盟纾困基金更加宽松的融资条件.

爱尔兰债券收益率(殖利率)曾自去年夏季后下跌逾一半,但现在又开始再度攀升,其公债信用违约互换(CDS)也随之上涨.

但要切记,民调显示新财政条约在爱尔兰的民意支持率处于健康甚至是安全水准,因此这可能是买入爱尔兰债券的好机会,至少极短期内如此.尽管上月欧盟24国原则上达成的这项条约本身还存在问题,但爱尔兰面临的真正困难,其实还是来自它支持国内银行系统债务这个可怕决定造成的后果.

与银行体系同样举债无度且同为小国的冰岛不同,爱尔兰决定给银行肆无忌惮的举债提供政府担保,结果现在爱尔兰失业率超过14%,需要国际援助,还要遵守严酷且可能阻碍经济成长的撙节计划.顺带一提,冰岛表现相对好得多.

所以如果他们利用这次公投阻挠条约实施,也不足为奇.爱尔兰选民有这种传统,他们曾经否决另外两项欧元区动议,两次都赢得对方的妥协,最近一次就在2008年.

**银行业槁木死灰**

目前而言,全球市场或多或少都在猜想爱尔兰将会偿还债务,但一张否决票会很快打破这种共识.如果财政条约被拒,谁也不知道欧洲央行是否会开进市场支持爱尔兰债券.就算会支持,市场将作何反应也很值得担心.

希腊最近一次接受援助时,民间市场债权人面临高达75%的损失,这样的原则并不能给债权人打气.而且,欧洲央行已经立下先例,称其和别家央行的债券资产都不能蒙受亏损,投资者现在明白,欧洲央行如今在支持爱尔兰债券上所投的每一分钱,到偿债时统统都会优先排在投资者前面.

真正的问题在于,为帮银行系统承担损失,爱尔兰已经过度透支,不仅债台严重高筑,而且变得处处为生病的银行体系作打算,却忽略了实体经济所遭受的冲击.

爱尔兰条约让银行业生存下来,但却如同行尸走肉般了无活力,还掠夺了经济发展所需的资本,也丧失了金融中介的功能.在爱尔兰想要贷款可谓难上加难,对中小型公司来讲尤其如此.爱尔兰央行上周发布针对中小型企业的贷款评估报告,显示信贷环境紧张程度为欧元区之最.

都柏林圣三一学院的经济学家暨讲师Constantin Gurdgiev写道,"我了解有很多中小型企业身陷困境,不能偿还现有债务.但我们还有许许多多新企业,包括初创企业和现存企业,他们虽然拥有良好的资产负债表,却甚至无法取得贸易融资."(trueeconomics.blogspot.com/)

在这样一个国度,无法指望靠经济增长来摆脱困境,也就是说国家财富中将有越来越多的部分被投入银行业,让这位"病人"的呼吸机维持运转.如果真是这样,那么民主起义终将有到来的那一天.(完)